“Last to Legends”: il documentario che racconta la rincorsa di Nissan al titolo mondiale

Da allora, il percorso è stato tutt'altro che facile e lineare. Dopo stagioni complicate e senza risultati Nissan non ha mollato, anzi ha deciso di rilanciare. Nell’aprile del 2022 ha acquisito il pieno controllo della struttura DAMS, un passaggio decisivo per costruire una nuova identità tecnica e sportiva. Da allora tutta la gestione della squadra è in mano all'azienda: dalla progettazione delle componenti della vettura alla parte sportiva in pista.