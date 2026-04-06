Juve-Genoa, nuovo fastidio nel riscaldamento per Vlahovic: rientra negli spogliatoi
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Dusan Vlahovic si ferma ancora. L'attaccante serbo ha accusato un fastidio durante il riscaldamento, nel secondo tempo della sfida tra Juventus e Genoa, ed è rientrato negli spogliatoi con la borsa del ghiaccio.
Il problema dovrebbe essere di natura muscolare, per la precisione nella zona del polpaccio, come accaduto qualche minuto prima al suo compagno Perin che ha lasciato i pari a Di Gregorio. Condizioni del numero 9 juventino da verificare nelle prossime ore.