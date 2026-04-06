Perin Ko, la Juventus cambia portiere al 45': dentro Di Gregorio dopo quasi 2 mesi
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Durante l'intervallo di Juventus-Genoa, con i bianconeri sopra 2-0, Luciano Spalletti ha scelto di cambiare portiere. Fuori Perin, dentro Di Gregorio. Scelta tecnica? No, il titolare della Juve è stato costretto a lasciare il campo per un lieve fastidio al polpaccio.
L'ex Monza torna in campo in Serie A dopo un mese e mezzo dall'ultima volta: ultima presenza in campionato nella sconfitta 2-0 contro il Como allo Juventus Stadium il 21 febbraio 2026.