Diletta Leotta e Loris Karius a Gardaland: la giornata speciale con la figlia

Una giornata di sole, sorrisi e tempo di qualità in famiglia per Diletta Leotta, che ha scelto di concedersi una parentesi speciale a Gardaland Resort insieme al marito Loris Karius e alla piccola Aria, accompagnati da amici e familiari. Tra una passeggiata in Fantasy Kingdom con l’iconico Albero di Prezzemolo e un giro a bordo delle attrazioni family, da Peppa Pig Land all’intramontabile e romantica Giostra Cavalli, tra i momenti più apprezzati dalla famiglia anche la DoReMi Farm, tra selfie ricordo e un’atmosfera giocosa e coinvolgente.