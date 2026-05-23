Derby della Mole ad alta tensione: il divieto del Torino sui colori bianconeri scatena la reazione della Juventus

I giornali: sabato 23 maggio 2026
© Getty Images
© Getty Images
Verso il derby: il Torino vieta maglie e sciarpe della Juve in due settori dello stadio, il club bianconero risponde con una nota ufficiale
Il Derby della Mole si accende prima del fischio d'inizio e non per motivi di campo, con il Torino che spera di bloccare definitivamente la strada Champions alla Juventus che invece spera ancora. Ad agitare la vigilia della stracittadina torinese è una comunicazione del club granata sul "dress code" senza colori bianconeri da indossare in due settori dello stadio Olimpico Grande Torino, misura che ha immediatamente provocato la reazione ufficiale della Juve.
Attraverso una comunicazione diretta inviata ai propri sostenitori, il Torino ha vietato l'ingresso con sciarpe, maglie o qualsiasi altro vessillo della Juventus nei settori Distinti e Curva Primavera. Nel testo della mail del club granata, riportato da Tuttosport, si legge: "Quei settori sono tassativamente riservati ai tifosi del Toro e ai neutrali. Per evidenti ragioni di sicurezza e per evitare tensioni, non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite. Ti invitiamo quindi a rispettare questa regola di buonsenso per garantire a tutti un ambiente sicuro e sereno".
La dirigenza granata ha inoltre esortato l'intero pubblico locale a colorare lo stadio presentandosi compatto agli spalti con la maglia del club ("Si va sugli spalti in granata!").
La replica della Juventus non si è fatta attendere ed è arrivata tramite una nota ufficiale in cui la società bianconera esprime totale disaccordo. Pur condividendo l'importanza della sicurezza, il club evidenzia come il provvedimento non sia supportato da reali decreti degli organi di pubblica sicurezza.
Questo il comunicato ufficiale della Juventus: "Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti. Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri. Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile. Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo".
© Getty Images
© Getty Images