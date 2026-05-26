Aia, Tommasi: "Soddisfatti degli arbitri, Var solo in situazioni evidenti"

"Siamo generalmente soddisfatti degli arbitri e dei giovani che stanno crescendo ma dobbiamo alzare il livello di centralità dell'arbitro di campo e fare sì che, a livello di Var, si intervenga solo in caso di situazioni chiare ed evidenti. Ci sono stati errori fisiologici di campo, su cui si lavorerà per migliorarsi, ma tutti si sono adoperati con tanto impegno e dedizione dimostrando grandissima qualità. E chiudo con un ultimo pensiero a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni che saluto". Così Dino Tommasi, responsabile Can, a Open VAR, format di Dazn, Figc, Aia con collaborazione della Lega Serie A traccia un bilancio della stagione. Passando poi agli episodi di giornata, Tommasi sottolinea come sulla rete di Rodriguez in Milan- Cagliari "risulta chiaro che Borrelli colpisce il pallone col ventre e non con la mano, la rete è regolare e il check è ben effettuato", così come la decisione di assegnare il rigore sul fallo di mano di Bowie in Verona-Roma "è corretta perché il braccio è largo in partenza, asimmetrico e in una posizione scomposta. Rigore chiaro". Tommasi, invece, definisce un "rigore leggero" quello assegnato per il contatto tra Ramon e Vardy in Cremonese-Como, mentre sul secondo tiro dal dischetto assegnato nel match "Gariglio, mentre Maresca gli sta comunicando la sua lettura, ripete quattro volte 'Bianchetti va coi tacchetti, poi decidi tu'. Una volta proposte le immagini, il Var deve lasciare apertura mentale all'arbitro che valuta e decide. L'errore finale di Maresca è che, nonostante la sua visione di campo e le immagini, cambia idea. C'è questa triplice lettura che porta a una decisione errata, perché non era calcio di rigore".