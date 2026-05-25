JUVE

Juventus, Spalletti: "Avevamo la partita in mano, serve carattere. Ora colmiamo le lacune"

Il tecnico bianconero dopo il derby: "Abbiamo il dovere di fare una squadra di livello"

25 Mag 2026 - 00:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 18
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

"Se ha inciso sapere il risultato degli altri? È chiaro che può avere influito perché poi parlavano e chiedevano tutti quello quando sono rientrati negli spogliatoi. Questo non toglie che la partita l'avevamo in mano e la dovevamo chiudere così. È proprio in queste partite qui che si vede il carattere delle persone, che si vede come siamo fatti dentro. È quando è tutto lì a disposizione, tu non ti accontenti di te stesso, vai a cercare qualcosa di diverso, vai a cercare qualcosa di più. Non è la stessa cosa avere due punti in più o due in meno. È una crescita che dobbiamo fare". Così Luciano Spalletti dopo il 2-2 nel derby e l'Europa League il prossimo anno. Comolli ha detto che costruiranno una grande Juventus con Spalletti alla guida: "Abbiamo l'obbligo di giocare con tutti a resta alta. Bisogna colmare le lacune che abbiamo visto un po' in questi 6-7 mesi, anche se la squadra secondo me ha lavorato molto bene". E ancora: "La differenza la fa sempre il carattere delle persone. Il carattere è una di quelle qualità che contano quanto la forza fisica, quanto la tecnica, la testa del calciatore che non si lascia turbare. Poi può perdere o vincere però si fa sempre allo stesso modo, perché se la gioca fino in fondo, perché gli episodi ti possono venire contro e ti possono dare ragione. Poi naturalmente tutti abbiamo dei dubbi ma se tutte le volte hai dubbi su quello che ti succede, non hai carattere e non si può giocare nella Juve perché quello è ciò che fa la differenza".

Spalletti manda il messaggio al tifoso ferito prima del derby: “Siamo tutti ad aspettare notizie di questo ragazzo che sta male in ospedale, al quale auguriamo, io, tutta la squadra e tutta la società, di riprendersi il prima possibile. Però, se il giorno prima si fanno dei comunicati assurdi, dove non si vogliono il bianco e il nero in tribuna e non si combattono queste cose qui, poi va a finire che il problema non sono i colori, ma quelli che vogliono escludere dei colori. Bisogna mettere a posto queste situazioni, perché poi ci facciamo del male. È una cosa assurda, soprattutto con tutti gli sforzi che stiamo facendo per migliorare il calcio e creare situazioni positive".

Leggi anche

Milan all'inferno: perde col Cagliari e scivola sesto. Roma e Como in paradiso: è Champions. Cremonese in B

juventus
spalletti

Ultimi video

01:02
SRV BAYERN COPPA DI GERMNAIA 24/5 SRV

Tripletta di Kane, il Bayern vince anche la Coppa di Germania

01:45
Roma e Como, festa Champions

Roma e Como, festa Champions

03:00
Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Torino-Juventus 2-2: gli highlights

01:18
Verona-Roma 0-2: gli highlights

Verona-Roma 0-2: gli highlights

01:15
Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

03:02
Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

01:23
Cremonese-Como 1-4: gli highlights

Cremonese-Como 1-4: gli highlights

01:09
Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

Parma-Sassuolo 1-0: gli highlights

02:01
Napoli-Udinese 1-0: gli highlights

Napoli-Udinese 1-0: gli highlights

00:30
DICH ADL-CONTE E SCUDETTO DICH

"Senza infortuni era scudetto". Botta e risposta De Laurentiis-Conte

01:31
MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

04:20
MCH CONTESTAZIONE MILAN MCH

Milan, la contestazione dei tifosi

00:35
LANCIO XXL RICCIONE BENEDETTA RADAELLI SRV

SportMediaset arriva sulla spiaggia di Riccione: vieni a trovarci domenica 31 maggio

00:20
MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

01:29
MCH SCONTRI PRE TORINO JUVE MCH

Scontri prima di Toro-Juventus: ultrà rivali vengono a contatto, interviene la Polizia

01:02
SRV BAYERN COPPA DI GERMNAIA 24/5 SRV

Tripletta di Kane, il Bayern vince anche la Coppa di Germania

I più visti di Juventus

L'omaggio a Vialli, l'abbraccio con Lippi: Elkann festeggia i 30 anni dalla Champions 1996 FOTO

Tifosi Torino

Il Toro ai tifosi: "Niente colori bianconeri". Arriva la risposta della Juve

La Juventus dà il benvenuto a Leao ma si tratta del figlio di Openda: "Congratulazioni e Lois e mamma Lise"

Luciano Spalletti

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni, programmo il futuro andando oltre i risultati"

Kenan Yildiz

Niente derby per Yildiz: fastidio al polpaccio, stop di 2-3 settimane e Mondiale a rischio

Comolli, Chiellini e il mercato: i temi del summit decisivo tra Elkann e Spalletti (con Conte sullo sfondo)

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:15
"Como si dice Champions?", la festa con il gavettone a Fabregas in conferenza
00:05
Roma, la rivincita di Mancini: "Non siamo più la 'banda del sesto posto'. Gasperini decisivo"
00:03
Cagliari, Pisacane: "Farò di tutto per rimanere, sono riconoscente al presidente Giulini"
23:38
Serie A: i verdetti finali dopo l'ultima giornata
23:33
Genoa, De Rossi: "Voglio restare qui"