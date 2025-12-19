Logo SportMediaset

Lazio protagonista con "Regalo sospeso", da Basic e Isaksen doni ai bambini

19 Dic 2025 - 08:30

La Lazio in prima linea per il sociale. I calciatori Toma Basic e Gustav Isaksen, oltre a Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, hanno partecipato alla consegna dei kit del "Regalo sospeso" presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I. Il Regalo sospeso è un'iniziativa realizzata dall'UNICEF in collaborazione con Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in tutta Italia. I Regali sospesi sono speciali cofanetti regalo, creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell'infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in parole semplici. 

