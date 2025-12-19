Logo SportMediaset

Calcio

Milan, Gimenez si è operato alla caviglia: i dettagli

19 Dic 2025 - 11:00
 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré © Getty Images

 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré © Getty Images

L'attaccante del Milan Santiago Gimenez "è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita". Lo comunica il club rossonero in una nota, aggiungendo che "al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".

02:07
Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

00:31
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

00:22
Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Rabbia Allegri: prima insulta Oriali, poi a fine partita non saluta Conte. Ma ora rischia la sanzione

01:41
La vigilia dell'Inter

La vigilia dell'Inter

01:47
Bologna sogna la finale

Bologna sogna la finale

02:20
Un'energia contagiosa

Un'energia contagiosa

01:22
Juve, ecco Bremer

Juve-Roma: Spalletti schiera Bremer, le contromosse di Gasp"

01:13
Milan-Como a Perth

Milan-Como a Perth: si gioca in Australia

00:49
DICH ALLEGRI "SONO COSE DI CAMPO" DICH

Allegri sulla bufera con Orali: "Sono cose di campo"

03:29
Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

L'allarme di Rabiot: "Da tante partite gli arbitri non stanno facendo bene"

10:47
Conte: "Siamo qui meritatamente, è un segnale"

Conte: "Siamo qui meritatamente, è un segnale"

00:10
De Laurentiis soffre: seduto sugli scalini come un tifoso

De Laurentiis soffre: seduto sugli scalini come un tifoso

06:52
Spinazzola: "Voglio l'Inter in finale"

Spinazzola: "Voglio l'Inter in finale"

00:35
Modric, l'unico del Milan a strappare applausi

Modric, l'unico del Milan a strappare applausi

02:01
Maignan, manata a Politano: manca un rosso?

Maignan, manata a Politano: manca un rosso?

02:07
Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

Cesari: "Rabiot-Politano, c'è una cosa inspiegabile"

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

13:26
Il Sassuolo ritrova Vranckx per sostituire lo squalificato Thorstvedt
12:45
Torino, per Baroni uomini contati in difesa contro il Sassuolo
11:23
Roma, Mancini: "Mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugni in faccia"
 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré
11:00
Milan, Gimenez si è operato alla caviglia: i dettagli
10:14
Fiorentina, domenica contro l'Udinese curva vuota per i primi 20 minuti