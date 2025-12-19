Milan, Gimenez si è operato alla caviglia: i dettagli

Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré © Getty Images
L'attaccante del Milan Santiago Gimenez "è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita". Lo comunica il club rossonero in una nota, aggiungendo che "al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".