Milan, Rabiot dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: "Gli arbitri non stanno facendo bene"

La delusione è palpabile nelle parole di Adrien Rabiot dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. Il centrocampista francese non cerca scuse banali per giustificare l'eliminazione, offrendo un'analisi lucida delle mancanze della squadra, ma non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo alla direzione di gara, lanciando un allarme che va oltre la singola partita: "Dobbiamo ritrovare un po' di compattezza, perché siamo stati leggeri difensivamente e poco concreti nelle occasioni che ci sono capitate. Potevamo giocarci un trofeo e io so quanto può contare in una carriera, ma non dobbiamo perdere fiducia. L'arbitro poteva fare molto meglio, ma in generale da tante partite si vede che gli arbitri non stanno facendo bene. Non solo con il Milan, ma in generale".