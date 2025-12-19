Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
milan

Milan, Rabiot dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: "Gli arbitri non stanno facendo bene"

"Potevamo giocarci un trofeo, dispiace". Queste le parole del centrocampista del Milan, che è già focalizzato sul prossimo impegno in campionato.

19 Dic 2025 - 09:23
03:29 

La delusione è palpabile nelle parole di Adrien Rabiot dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. Il centrocampista francese non cerca scuse banali per giustificare l'eliminazione, offrendo un'analisi lucida delle mancanze della squadra, ma non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo alla direzione di gara, lanciando un allarme che va oltre la singola partita: "Dobbiamo ritrovare un po' di compattezza, perché siamo stati leggeri difensivamente e poco concreti nelle occasioni che ci sono capitate. Potevamo giocarci un trofeo e io so quanto può contare in una carriera, ma non dobbiamo perdere fiducia. L'arbitro poteva fare molto meglio, ma in generale da tante partite si vede che gli arbitri non stanno facendo bene. Non solo con il Milan, ma in generale".

rabiot
arbitri
supercoppa italiana

