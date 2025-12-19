Marocco vince Coppa d'Arabia, Giordania battuta 3-2 in finale

Il Marocco batte la Giordania 3-2 ai supplementari e conquista la Coppa d'Arabia. Abderrazzaq Hamed Allah ha segnato una doppietta, portando il Marocco alla vittoria. Hamed Allah ha segnato il gol del pareggio all'88' minuto allo stadio Lusail e poi quello della vittoria al 100', regalando al Marocco un trofeo in vista della imminente Coppa d'Africa. Oussama Tannane aveva portato in vantaggio il Marocco con un tiro straordinario da dietro la linea centrale a meno di quattro minuti dall'inizio della finale. Il colpo di testa di Ali Olwan al 48' è valso il pareggio e il suo rigore ha portato in vantaggio la Giordania al 68'.