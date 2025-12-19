Fiorentina, Vanoli: "Bisogna capire chi ha voglia di lottare"

"Io penso che questa squadra abbia la possibilità di reagire, la riprova sarà domenica contro l'Udinese, dopodiché ci sarà il mercato e capiremo chi ha voglia di lottare, chi ci crede". Lo ha detto Paolo Vanoli presentandosi ai microfoni di Sky quasi un'ora dopo il termine della gara persa contro il Losanna. "La responsabilità è mia, la prestazione e il risultato pesano, devo trovare qualcosa di nuovo, domenica ci aspetta una partita fondamentale per la nostra salvezza - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - Devo provare a stravolgere qualcosa, per dare ai giocatori qualcosa di diverso. Quanto fatto finora evidentemente non basta. In questo momento i giocatori fanno fatica a fare determinate cose, io devo dare loro altre possibili soluzioni. Io per primo devo capire cosa non va. Quanto fa paura la gara con l'Udinese? Dobbiamo togliere la paura, è un'altra finale, bisogna dare tutto per portare a casa a tutti i costi un risultato positivo. le parole le porta via il vento, contano ora soltanto i fatti".