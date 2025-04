Inzaghi: "Mi sono arrabbiato con Thuram, Arnautovic bravissimo. Col Bayern nulla da gestire"

L'abbraccio ad Arnautovic ancor prima che Lautaro spedisse la palla del due a zero in rete, la giacca lanciata in panchina dopo un pallone perso da Thuram nel finale. Simone Inzaghi è stato uno dei protagonisti nel corso di Inter-Cagliari, match vinto 3-1 dai nerazzurri: nella testa adesso c'è nuovamente il Bayern Monaco. "Abbiamo tanta fiducia, giochiamo con una squadra fortissima (oggi ha pareggiato per 2-2 con il Borussia Dortmund, ndr) - le parole del tecnico piacentino dalla pancia di San Siro -. Non ci sarà nulla da gestire nonostante la vittoria dell'andata: loro sono tra i 3-4 più forti al mondo. Servirà una grande prestazione per andare in semifinale. Kompany ha detto che abbiamo festeggiato troppo? No, mi sono complimentato con la squadra nello spogliatoio e ho detto che era solo il primo tempo. Non ho visto queste grandi esultanze".