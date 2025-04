Serie A, Inter-Cagliari 3-1: nuovo allungo sul Napoli e Bayern avvisato

- Dall'arrivo di Simone Inzaghi (dal 2021/22) l'Inter ha registrato 54 successi in casa in Serie A, nel periodo solo Manchester City (56) e Liverpool (55) hanno vinto più gare interne nei cinque maggiori campionati europei (54 anche il Real Madrid).

- Lautaro Martínez (11) è diventato il primo giocatore straniero a realizzare più di 10 reti contro il Cagliari in Serie A; in generale, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) contano più gol contro i rossoblù nel massimo torneo.

- Lautaro Martínez è diventato il primo giocatore a prendere parte ad almeno 15 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (12 reti e tre assist nel 2024/25).

- L’Inter ha vinto sei gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2023 e marzo 2024 (nove in quel caso).

- L’Inter ha vinto sette delle ultime otto gare di Serie A contro il Cagliari (1N); questo inoltre è il primo successo interno dei nerazzurri contro i rossoblù nel torneo dal 12 dicembre 2021 (4-0).

- Marko Arnautovic è il primo giocatore dell’Inter a trovare la rete in almeno quattro gare casalinghe di fila in Serie A da Lautaro Martínez tra aprile e settembre 2023 (cinque in quel caso); l’attaccante austriaco inoltre ha sia segnato che servito un assist in una singola partita della competizione per la prima volta in carriera.

- Yann Bisseck ha segnato due gol in questa Serie A, eguagliato il bottino di reti registrato nello scorso massimo campionato, il suo primo nella competizione (due nel 2023/24).

- L’Inter (72) ha superato quota 70 reti dopo 32 incontri stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 60 anni dopo il 2021/22 (71) e lo scorso torneo (77).

- L’Inter ha trovato la rete in tutte le ultime 38 partite interne di Serie A; solo il Lille vanta una striscia aperta di questo tipo più lunga (39) nei maggiori cinque campionati europei.

- L’Inter ha trovato la rete in tutte le ultime 26 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A, la striscia aperta più lunga di gare interne consecutive in gol dei nerazzurri contro una singola avversaria nel torneo. In generale solo contro l’Udinese (31, tra il 1959 e il 2010) ha registrato una striscia di questo tipo più lunga nella competizione.

- Il Cagliari ha perso tre delle ultime quattro gare esterne di Serie A (1N) dopo che aveva subito un solo ko nelle precedenti quattro (1V, 2N); in generale solo Monza (11) e Lecce (10) hanno perso più partite in trasferta rispetto al Cagliari nel torneo in corso (nove, come Como, Hellas Verona e Venezia).

- Roberto Piccoli ha segnato otto gol in questo campionato, tanti quanti nei precedenti tre tornei di Serie A messi insieme (otto anche dal 2021/22 al 2023/24); inoltre è il primo giocatore del Cagliari a realizzare almeno cinque gol in trasferta in una singola stagione di Serie A da João Pedro (nove nel 2020/21).

- Federico Dimarco ha servito sette assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione del torneo; il calciatore nerazzurro è l’italiano con più assist realizzati in questo campionato.

- Carlos Augusto, assist contro il Bayern Monaco in Champions League e oggi contro il Cagliari in Serie A, ha servito un passaggio vincente in due gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal gennaio-febbraio 2023 col Monza (v Juventus e Sampdoria, in Serie A).

- Tommaso Augello, sei assist in questo campionato, è diventato solo il secondo difensore del Cagliari capace di servire più di cinque passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A da quando il torneo è tornato a 20 squadre nel 2004/05, dopo Mauricio Isla (sette nel 2016/17).

- Matteo Darmian ha raggiunto oggi le 350 presenze nei cinque maggiori campionati europei mentre Hakan Çalhanoglu il traguardo delle 200 vittorie, sempre nei medesimi tornei; Joaquín Correa invece ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A.

- Michel Adopo ha giocato oggi contro l’Inter la sua 50a partita in Serie A.