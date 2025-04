Bundesliga: il Leverkusen frena con l’Union Berlino. Ok il Friburgo, cade il Mainz

HOFFENHEIM-MAINZ 2-0

Cade in trasferta il Mainz, sconfitto 2-0 in casa dell’Hoffenheim. Pronti via e i biancoblu colpiscono immediatamente: al quarto minuto di gioco Touré apparecchia per l’1-0 di Kramaric. Gli ospiti provano a reagire e si mettono in moto alla ricerca del pari, ma poco dopo la mezzora arriva il raddoppio dei padroni di casa: ancora asse Touré-Kramaric, con il croato che punisce al 32’ siglando la sua personale doppietta. All’intervallo l’Hoffenheim conduce di due reti, con il Mainz che si spegne. Nel corso del secondo tempo gli uomini di Henriksen cercano con pazienza di accorciare le distanze, ma gli avversari si chiudono e concedono pochi spazi. Nel finale viene anche espulso Nebel, che riceve il secondo cartellino giallo al 94’ per proteste. Vince l’Hoffenheim e tocca quota 30 punti in classifica, Mainz ancorato a 46.