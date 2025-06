Inter, Chivu: "Troppo presuntuosi. Le parole di Lautaro? È entrato a gamba tesa..."

Cristian Chivu prova a non fare drammi dopo l'eliminazione della sua Inter dal Mondiale per Club: "Prenderei anche le cose buone fatte in questo torneo - le parole del tecnico nerazzurro a Dazn -. I giovani, i nuovi arrivati... Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, abbiamo provato a fare il massimo malgrado tutte le difficoltà di una stagione lunga". Poi sulle parole di Lautaro Martinez: "È venuta fuori la sua competitività, qui abbiamo tutti una voglia matta di vincere".