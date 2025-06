Sucic: "Inter gruppo stupendo, sogno il derby contro Modric"

Petar Sucic ci ha messo poco a entrare nel mondo Inter: "Quando sei nuovo temi che qualcuno possa guardarti con sospetto, invece mi hanno accolto benissimo: è un gruppo stupendo". Ci vuole poco a capire chi ha consigliato il croato ad accettare il nerazzurro: "Kovacic, Brozovic e Perisic mi hanno detto subito di fare le valigie, dandomi anche dritte per la vita a Milano. E appena arrivato ho ricevuto un messaggio di Lautaro, mi ha scritto in italiano visto che un po' lo capisco ma non voglio rivelare il contenuto".