Inter, l'ex preparatore Ripert: "Il Napoli aveva giocato 19 partite in meno, in finale corso più del Psg"

Ripert a Tuttosport sottolinea un altro aspetto passando al campionato: "Complimenti al Napoli per il titolo ma è normale che ci fosse stanchezza diversa tra le squadre. Cambia giocare 60 partite come l'Inter o 41 come il Napoli, come un girone in meno. Dicono che abbiamo perso due scudetti ma invece io ribatto che ce lo siamo sempre giocati, tranne un anno. E siamo arrivati due volte in finale di Champions, traguardo enorme a livello sportivo".