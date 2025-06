Inter-Fluminense: alle 21 su Canale 5 in palio i quarti di finale del Mondiale per Club

Cristian Chivu continuerà con il 3-5-2 e le scelte delle partite precedenti, previsto un cambio per reparto anche per cause di forza maggiore, per esempio il ritorno di Frattesi in Italia per curarsi (dopo quelli di Pavard, Bisseck, Calhanoglu e Zielinski). Davanti a Sommer dunque ci sarà de Vrij, e non Acerbi, in mezzo a Darmian e Bastoni. Mediana confermatissima col trio Barella-Asllani-Mkhitaryan e sulle fasce Dumfries con Carlos Augusto che prende il posto di Dimarco. A gara in corso ci sarà spazio per i nuovi Luis Henrique e Sucic.