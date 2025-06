Inter, Valentin Carboni: "Posso fare la mezzala, Chivu mi stima"

Gran parte dei riflettori dell'Inter ultimamente sono posizionati su Francesco Pio Esposito, vista la gran prestazione - con gol - contro il River Plate. Ma se i nerazzurri si sono qualificati agli ottavi del Mondiale per Club è anche grazie alla rete di Valentin Carboni contro il Monterrey. Visto che l'ex Spezia rimarrà alla corte di Chivu, l'argentino potrebbe fare lo stesso? "Presto per parlare del mio futuro, ora c’è il Mondiale e poi il ritiro della prossima stagione per stare in gruppo. Qualunque sia la soluzione, so che l’Inter crede e ha sempre creduto in me, come Chivu" risponde il classe 2005 alla Gazzetta dello Sport.