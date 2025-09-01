Inter sottoritmo: Calha e Sucic leggeri, esterni timidi e la ThuLa non sfonda

Al netto di una ripresa in spinta e giocata quasi totalmente nella metà campo avversaria, la squadra di Chivu non è riuscita a costruire con lucidità e precisione, a cambiare passo sulle corsie e ad attaccare la profondità con i tempi e i giri giusti. Colpa di un centrocampo troppo leggero nella battaglia tra Sucic e Calha contro Piotrowski e Karlstrom, di una certa timidezza e imprecisione nell'uno contro uno di Dimarco e Dumfries e di uno scarso feeling nello stretto tra Lautaro e Thuram nonostante un buon avvio. Tutto con Bisseck e Bastoni meno presenti e incisivi del solito nella costruzione da dietro e di un Barella a tratti poco brillante e lucido nelle scelte con la palla tra i piedi.