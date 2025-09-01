Logo SportMediaset
L'ANALISI

Inter sottoritmo: Calha e Sucic leggeri, esterni timidi e la ThuLa non sfonda

Contro l'Udinese i nerazzurri sono calati dopo la rete Dumfries e hanno sofferto la grande fisicità degli uomini di Runjaic

01 Set 2025 - 07:53
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la goleada col Torino, l'Inter si schianta contro l'Udinese. E lo fa al termine di una partita iniziata bene, ma segnata da un blackout di circa dieci minuti sul finire del primo tempo e da una reazione troppo disordinata. Dopo la rete di Dumfries che sembrava indirizzare la gara, i nerazzurri hanno abbassato i giri, giocato con troppa sufficienza e consentito agli uomini di Runjaic di ribaltare il risultato con Davis e Atta e di mettere il match sulla lotta, terreno poco adatto alle caratteristiche del gioco rapido, tecnico e dinamico degli uomini di Chivu. Atteggiamento che è costato tre punti pesanti all'Inter e ha evidenziato anche qualche crepa tecnico-tattica nello scacchiere nerazzurro.

Chivu

Chivu: "Siamo un cantiere aperto, c'è da lavorare sodo"

Al netto di una ripresa in spinta e giocata quasi totalmente nella metà campo avversaria, la squadra di Chivu non è riuscita a costruire con lucidità e precisione, a cambiare passo sulle corsie e ad attaccare la profondità con i tempi e i giri giusti. Colpa di un centrocampo troppo leggero nella battaglia tra Sucic e Calha contro Piotrowski e Karlstrom, di una certa timidezza e imprecisione nell'uno contro uno di Dimarco e Dumfries e di uno scarso feeling nello stretto tra Lautaro e Thuram nonostante un buon avvio. Tutto con Bisseck e Bastoni meno presenti e incisivi del solito nella costruzione da dietro e di un Barella a tratti poco brillante e lucido nelle scelte con la palla tra i piedi.

Davis e Atta rimontano l'Inter: Dumfries non basta, colpo grosso dell'Udinese

Un mix di disordine e poco ritmo che con l'Udinese tutta chiusa a protezione del risultato non è riuscito a cambiare l'inerzia della gara e a rimettere la partita sui binari nerazzurri. Nemmeno nel finale in stile Mourinho con quattro attaccanti tutti in campo insieme con gli spazi intasati e il duo Kristensen e Solet implacabile nel gioco aereo e nei duelli ravvicinati. Dopo la scorpacciata col Torino, l'Inter si lecca subito le ferite con l'Udinese e riflette. Il progetto Chivu è ancora un cantiere aperto. 

