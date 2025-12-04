Inter, la Coppa Italia porta consiglio a Chivu: il gruppo è forte

Una gara rispettata dal tecnico rumeno, che ha onorato l'avversario nonostante il gap chiaro tra le due squadre. Lo si era già capito prima del fischio di inizio leggendo le formazioni, con scelte mirate e intelligenti da parte dell'ex Parma che ha deciso di affidarsi all'esperienza degli uomini fidati, ma anche di qualche volto nuovo. E così i nomi evidenziati nell'undici titolare erano di certo quelli di Diouf e Luis Henrique, giocatori che a destra e a sinistra non hanno deluso le aspettative. Soprattutto il francese, che ha arato la fascia con scatti brucianti e che si è fatto trovare pronto all'appuntamento col gol. Poi si è fatto vedere più volte e sempre più propositivo, facendo capire che il tempo dell'ambientamento è finito e che ora vuole essere protagonista.