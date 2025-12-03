Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf

LA PARTITA

Prestazione da prendere con le pinze visto l'avversario, ma l'Inter si scatena con i suoi attaccanti e travolge 5-1 il Venezia accedendo ai quarti di Coppa Italia. Il turnover di Chivu paga subito, con Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra nel 3-5-2 con Esposito e Thuram in attacco. L'ex Lens la sblocca al 18' su assist di Frattesi, mentre due minuti dopo il gran destro di prima intenzione dell'ex Spezia all'angolino mette già in ghiaccio la partita. Prima dell'intervallo, sempre dalla distanza, punisce Thuram e al 34' è 3-0. All'intervallo, Chivu cambia e mette subito Mkhitaryan al posto di Zielinski, ma la scena se la prendono ancora Frattesi e Thuram: assist dell'ex Sassuolo e colpo di testa del francese per il poker.