Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf

Inter-Venezia: il film della partita
L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. Per gli ospiti l'unico gol è di Sagradodi Redazione
L'Inter travolge il Venezia e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: a San Siro finisce 5-1, con i nerazzurri che sfideranno ora Roma o Torino. La squadra di Chivu vola sul 2-0 nel giro di pochi minuti con Diouf (18') e Pio Esposito (20'), poi Thuram tra fine primo tempo (34') e inizio ripresa (51') chiude i conti. Per i lagunari c'è la soddisfazione della rete di Sagrado (66'), poi il gran gol di Bonny (76') completa il tabellino.
LA PARTITA
Prestazione da prendere con le pinze visto l'avversario, ma l'Inter si scatena con i suoi attaccanti e travolge 5-1 il Venezia accedendo ai quarti di Coppa Italia. Il turnover di Chivu paga subito, con Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra nel 3-5-2 con Esposito e Thuram in attacco. L'ex Lens la sblocca al 18' su assist di Frattesi, mentre due minuti dopo il gran destro di prima intenzione dell'ex Spezia all'angolino mette già in ghiaccio la partita. Prima dell'intervallo, sempre dalla distanza, punisce Thuram e al 34' è 3-0. All'intervallo, Chivu cambia e mette subito Mkhitaryan al posto di Zielinski, ma la scena se la prendono ancora Frattesi e Thuram: assist dell'ex Sassuolo e colpo di testa del francese per il poker.
L'Inter, a questo punto, tira i remi in barca e il Venezia ne approfitta per trovare il gol della bandiera: De Vrij troppo morbido su Casas, palla dentro e Sagrado, grazie anche all'aiuto della deviazione di Carlos Augusto, batte Josep Martinez per il 4-1. Rete che non cambia lo scenario della partita, anzi: i nerazzurri calano la manita con Bonny, che alla Esposito la mette sotto l'incrocio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. C'è poi gloria anche per i giovani Cocchi, Spinaccè e Bovo, con l'ultima parte di gara che diventa un conto alla rovescia. L'Inter sfiderà ora Roma o Torino, ma soprattutto si prepara ai ben più impegnativi test con Como e Liverpool.
LE STATISTICHE
Francesco Pio Esposito è il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato almeno un gol in 4 competizioni diverse in questa stagione: una marcatura in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia e al Mondiale per Club.
L’Inter ha vinto un match di Coppa Italia con quattro gol di scarto per la prima volta dal 6-2 contro il Benevento del 13 gennaio 2019 (agli ottavi anche in quel caso). In generale, quella è stata l’unica altra occasione negli ultimi 25 anni in cui i nerazzurri hanno segnato più di quattro reti in un singolo match della competizione.
Nelle ultime 30 edizioni, solamente Juventus e Lazio (26 entrambe) hanno superato più volte gli ottavi di finale di Coppa Italia dell'Inter (25 come il Milan).
L’Inter ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe tra tutte le competizioni (1P) dopo che nelle precedenti otto aveva ottenuto appena tre successi davanti ai propri tifosi (2N, 3P).
Francesco Pio Esposito (20 anni, 158 giorni) è il più giovane giocatore dell’Inter a segnare in Coppa Italia dai tempi di Mario Balotelli (19 anni, 169 giorni contro la Juventus nel 2010).
Grazie alle reti di Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, l'Inter ha realizzato due gol da fuori area in una singola partita di Coppa Italia per la prima volta dal 19 gennaio 2016: marcature di Stevan Jovetic e Adem Ljajic contro il Napoli ai quarti di finale.
Primo gol con la maglia dell'Inter per Andy Diouf: il francese non trovava la via della rete in una gara ufficiale dal 6 ottobre 2024, con il Lens in Ligue 1 contro lo Strasburgo. Il classe 2003 è il primo centrocampista nerazzurro a segnare all’esordio da titolare da Hakan Çalhanoglu (il 21 agosto 2021 in Serie A contro il Genoa).
Marcus Thuram ha segnato da fuori area con la maglia dell'Inter solo per la seconda volta tra tutte le competizioni, la prima dalla rete dalla distanza contro il Milan in Serie A del 22 aprile 2024.
Dal suo esordio con la maglia dell'Inter nel 2023/24, solamente Lautaro Martínez (61) e Dusan Vlahovic (41) hanno realizzato più reti di Marcus Thuram con una squadra di Serie A tra tutte le competizioni: 40, al pari di Ademola Lookman. In generale, il francese è il primo nerazzurro a segnare una doppietta in Coppa Italia da Lautaro Martínez contro la Fiorentina in finale, il 24 maggio 2023.
Davide Frattesi ha servito due assist in un singolo match ufficiale per la prima volta in carriera. In generale, il classe 1999 non prendeva parte a due reti in un singolo match dalla doppietta contro l'Empoli in Serie A del 30 ottobre 2024.
Dall’inizio di agosto 2025, solamente Lautaro Martínez (12) ha preso parte a più gol di Ange-Yoan Bonny tra i giocatori di Serie A tra tutte le competizioni: 10 (al pari di Nico Paz e Kenan Yildiz), frutto di cinque reti e cinque assist.
L'Inter ha segnato almeno tre gol nel corso del primo tempo contando tutte le competizioni per la prima volta dal 23 novembre 2024 (cinque contro l'Hellas Verona in Serie A in quel caso); l'ultimo precedente in Coppa Italia, invece, risaliva al 13 gennaio 2019, 3-0 contro il Benevento dopo i primi 45' di gioco.
IL TABELLINO
INTER-VENEZIA 5-1
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (1' st Mkhitaryan), Sucic (34' st Bovo), Luis Henrique (15' st Cocchi); Thuram (15' st Bonny), Esposito (34' st Spinaccè). A disp.: Sommer, Taho, Acerbi, Akanji, Maye, Bastoni, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro. All.: Chivu
Venezia (3-5-2): Grandi; Venturi; Korac, Sidibé (1' st Schingtienne); Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella (36' st Perez), Haps (19' st Fila); Compagnon (36' st Hainaut), Casas (36' st Adorante). A disp.: Stankovic, Minelli, Svoboda, Busio, Doumbia, Bjarkason, El Haddad. All.: Stroppa
Arbitro: Marchisano
Marcatori: 18' Diouf (I), 20' Esposito (I), 34' e 6' st Thuram (I), 21' st Sagrado (V), 31' st Bonny (I)
Ammoniti: Korac (V)
