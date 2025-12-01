Inter, Ausilio "chiude" il mercato di gennaio e si gode la crescita di Diouf: "Qualcuno si è accorto che è un buon giocatore..."

Dicembre è iniziato ed è partito il countdown verso il mercato di gennaio. Una finestra storicamente difficile, come ha ribadito il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio: "Siamo convinti che le operazioni vadano fatte nel modo giusto durante il mercato estivo, perché l’allenatore deve avere tempo per conoscere e aspettare alcuni giocatori. A gennaio questo tempo non c’è tempo". Il ds nerazzurro porta come esmpio il caso più lampante della settimana: Andy Diouf. Il francese, acquistato in estate dal Lens per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, dopo non aver mai convinto nelle poche volte in cui Chivu l'aveva chiamato in causa ha dato buone risposte negli spezzoni contro Milan e Pisa: "È arrivato l’ultimo giorno di mercato, non ha fatto la preparazione ed ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in un mondo nuovo. Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore. A gennaio è complicato perché non c’è tempo per inserirli, ma non sentiamo la necessità di intervenire: riteniamo di avere una rosa completa e competitiva per tutti i nostri obiettivi".