Inter-Venezia, Chivu sceglie il turnover: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

I nerazzurri ospiteranno i lagunari a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia: il tecnico romeno potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno
Dopo la vittoria di Pisa l'Inter non vuole più fermarsi. I nerazzurri lunedì sono tornati subito in campo per preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì sera (in esclusiva su Italia1) a San Siro contro il Venezia. Per gli ottavi con i lagunari ci si aspetta che Chivu possa optare per un ampio turnover: a San Siro ci sarà spazio per molte seconde linee, a maggior ragione visto l'impatto che le "riserve" stanno avendo.
L'ingresso di Pio Esposito per uno spento Marcus Thuram ha girato la partita a Pisa, ma anche Piotr Zielinski, reduce da due gol nelle ultime due, ha dato segnali importanti. Per non parlare di quell'Andy Diouf che negli ultimi due camei contro Milan e Pisa ha ben impressionato a destra: il francese, arrivato come centrocampista box to box da dribbling e strappi, si sta ritagliando una nuova vita da esterno destro a tutta fascia sfruttando le difficoltà di Luis Henrique e gli infortuni di Denzel Dumfries (che Chivu spera di recuperare tra Como e Liverpool) e Matteo Darmian. In porta dovrebbe rivedersi Josep Martinez, un mese dopo il tragico incidente in auto in cui era rimasto vittima un 81enne.
Per la partita contro il Venezia non dovrebbe recuperare nessuno: anche Ange-Yoan Bonny, assente nella trasferta di Pisa a causa di un'influenza, oggi non si è allenato con i compagni ad Appiano Gentile. A centrocampo invece potrebbe rivedersi Henrikh Mkhitaryan: l'armeno si era fermato a Napoli sul contestatissimo contatto con Di Lorenzo che portò al rigore per gli azzurri, da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo, non è dunque da escludere un suo impiego dall'inizio per rimettere benzina nelle gambe in vista del tour de force che aspetta l'Inter: dopo il Venezia i nerazzurri sono attesi dal trittico Como, Liverpool e Genoa in 10 giorni circa. Chivu avrà bisogno di tutti.
