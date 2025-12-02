Inter-Venezia, Chivu sceglie il turnover: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

L'ingresso di Pio Esposito per uno spento Marcus Thuram ha girato la partita a Pisa, ma anche Piotr Zielinski, reduce da due gol nelle ultime due, ha dato segnali importanti. Per non parlare di quell'Andy Diouf che negli ultimi due camei contro Milan e Pisa ha ben impressionato a destra: il francese, arrivato come centrocampista box to box da dribbling e strappi, si sta ritagliando una nuova vita da esterno destro a tutta fascia sfruttando le difficoltà di Luis Henrique e gli infortuni di Denzel Dumfries (che Chivu spera di recuperare tra Como e Liverpool) e Matteo Darmian. In porta dovrebbe rivedersi Josep Martinez, un mese dopo il tragico incidente in auto in cui era rimasto vittima un 81enne.