Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
coppa italia

Inter-Venezia, Chivu sceglie il turnover: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

I nerazzurri ospiteranno i lagunari a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia: il tecnico romeno potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno

di Redazione
02 Dic 2025 - 09:23

Dopo la vittoria di Pisa l'Inter non vuole più fermarsi. I nerazzurri lunedì sono tornati subito in campo per preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì sera (in esclusiva su Italia1) a San Siro contro il Venezia. Per gli ottavi con i lagunari ci si aspetta che Chivu possa optare per un ampio turnover: a San Siro ci sarà spazio per molte seconde linee, a maggior ragione visto l'impatto che le "riserve" stanno avendo.

L'ingresso di Pio Esposito per uno spento Marcus Thuram ha girato la partita a Pisa, ma anche Piotr Zielinski, reduce da due gol nelle ultime due, ha dato segnali importanti. Per non parlare di quell'Andy Diouf che negli ultimi due camei contro Milan e Pisa ha ben impressionato a destra: il francese, arrivato come centrocampista box to box da dribbling e strappi, si sta ritagliando una nuova vita da esterno destro a tutta fascia sfruttando le difficoltà di Luis Henrique e gli infortuni di Denzel Dumfries (che Chivu spera di recuperare tra Como e Liverpool) e Matteo Darmian. In porta dovrebbe rivedersi Josep Martinez, un mese dopo il tragico incidente in auto in cui era rimasto vittima un 81enne.

Per la partita contro il Venezia non dovrebbe recuperare nessuno: anche Ange-Yoan Bonny, assente nella trasferta di Pisa a causa di un'influenza, oggi non si è allenato con i compagni ad Appiano Gentile. A centrocampo invece potrebbe rivedersi Henrikh Mkhitaryan: l'armeno si era fermato a Napoli sul contestatissimo contatto con Di Lorenzo che portò al rigore per gli azzurri, da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo, non è dunque da escludere un suo impiego dall'inizio per rimettere benzina nelle gambe in vista del tour de force che aspetta l'Inter: dopo il Venezia i nerazzurri sono attesi dal trittico Como, Liverpool e Genoa in 10 giorni circa. Chivu avrà bisogno di tutti.

Spillo Altobelli fa 70: da Sonnino al trionfo Mondiale nel 1982, alle gioie con la sua Inter

1 di 21
© ipp
© ipp
© ipp

© ipp

© ipp

inter
venezia
coppa italia
ottavi di finale
probabile formazione

Ultimi video

01:50
SRV RULLO INTER RESPIRA VERSO COPPA ITALIA 1/12 SRV

Inter, testa alla Coppa Italia: Chivu si gode Lautaro

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

03:06
Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

03:16
SRV RULLO SCUDETTO - CAMPIONATO FOTOCOPIA 1/12 (MUSICATO) sconfitta Bologna

Scudetto in fotocopia: un campionato già visto

02:05
SRV RULLO VIGILIA BARCELLONA-ATLETICO MADRID DEF DEF

Liga show: Barcellona-Atletico Madrid su Italia 1

00:57
DICH BEDIN LEGA B 1/12 DICH

Bedin: "Esposito il gioiello dello scorso campionato di B"

02:41
DICH DE SIERVO 1/12 DICH

De Siervo: "Milan-Como in Australia? Aspettiamo solo ok della Fifa"

02:06
DICH LA RUSSA 1/12 DICH

La Russa: "Lotito fa bene a essere arrabbiato per il rigore"

03:54
DICH DE LAURENTIIS 1/12 DICH

De Laurentiis: "Il problema del Napoli sono gli infortuni"

01:02
DICH KEAN 1/12 DICH

Kean: "Ce la faremo a salvarci"

01:52
SRV RULLO NAPOLI LA "VACANZA" BENEDETTA 1/12 (MUSICATO) SRV

Napoli, la "vacanza" benedetta e i segreti di Conte

02:06
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA UDINESE - COPPA ITALIA 1/12 (CON SOTTOPANCIA)

Juve, arriva la Coppa Italia e Spalletti carica: "Abituiamoci a vincere"

26:21
Spalletti: "La prima cosa è vincere"

Spalletti: "La prima cosa è vincere"

01:33
SRV RULLO FIORENTINA - IL MERCATO ANTI CRISI 1/12

Fiorentina ultima: il mercato è l'ancora di salvezza

01:50
SRV RULLO INTER RESPIRA VERSO COPPA ITALIA 1/12 SRV

Inter, testa alla Coppa Italia: Chivu si gode Lautaro

I più visti di Inter

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Il Toro spacca la gara, Akanji e Acerbi faticano e Thuram "passeggia"

Doppietta di Lautaro: l'Inter non sbaglia a Pisa e torna a correre

L'Inter riparte nel segno di Lautaro, ma quanta fatica col Pisa e a destra Diouf chiede spazio

Lautaro stacca Mazzola e col gol al Pisa diventa recordman in Serie A

Ausilio chiude il mercato di gennaio e gongola su Diouf: "Qualcuno si è accorto che è un buon giocatore..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:05
È di Deiola il gol più bello dell'anno in Serie A
09:36
Genoa, Vasquez: "Ripartire dalla vittoria col Verona"
08:15
Argentina, inchiesta su riciclaggio sfiora la Federcalcio
23:32
Bologna, Italiano: "Partita nata male ma noi superficiali. Ci rifaremo"
23:30
Buffon: "Spalletti l'uomo giusto per la Juventus"