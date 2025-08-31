Serie A, Inter-Udinese 1-2: decidono Davis e Atta

LE STATISTICHE

- L’Udinese ha vinto in trasferta contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 16 dicembre 2017 (3-1, con Massimo Oddo alla guida); da allora, i friulani avevano perso sette gare esterne di fila con un punteggio aggregato a sfavore di 18-3.

- L’Inter ha subito la prima sconfitta di questo campionato alla seconda gara giocata, è il ko più precoce dei nerazzurri in una stagione di Serie A dal 2018/19 (sconfitta al debutto vs Sassuolo).

- L’Udinese ha vinto 11 trasferte di Serie A contro l’Inter, nella sua storia nella competizione ha vinto più gare esterne solo contro la Lazio (13) – 11 anche vs Cagliari.

- L’Inter ha vinto solo due delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (1N, 2P), dopo sei successi interni di fila in campionato.

- L’Udinese ha raccolto quattro punti dopo le prime due gare giocate in ciascuna delle ultime due stagioni in Serie A, dopo che in ognuna delle due precedenti aveva ottenuto un punto dopo due partite.

- L’Inter ha perso due delle ultime cinque gare interne in Serie A (2V, 1N), le stesse sconfitta casalinghe incassate nelle precedenti 38 partite a San Siro in campionato.

- L'Udinese ha segnato più di una rete in trasferta nel corso del primo tempo contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 19 maggio 2013 (punteggio finale di 5-2 per i friulani).

- Dallo scorso mese di marzo, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata in casa solo in due delle otto gare giocate in Serie A.

- In due delle ultime tre gare casalighe dell'Inter in Serie A, un giocatore nerazzurro ha segnato e provocato un calcio di rigore: Yann Bisseck contro la Lazio il 18 maggio scorso e Denzel Dumfries stasera.

- Tre degli ultimi sette gol segnati dall'Udinese sul campo dell'Inter in Serie A sono arrivati su calcio di rigore: Rodrigo de Paul nel 2017, Roberto Pereyra nel 2021 e Keinan Davis stasera.

- Due delle ultime tre reti dell'Udinese sul campo dell'Inter in Serie A sono arrivate con un tiro da fuori area: Oumar Solet lo scorso marzo e Arthur Atta stasera.

- Dopo che nello scorso campionato Arthur Atta non aveva segnato con alcuna delle 26 conclusioni registrate, in questo torneo il classe 2003 ha trovato la rete al terzo tiro tentato.

- Denzel Dumfries ha preso parte attiva a cinque gol (quattro reti, un assist) in otto presenze a San Siro in Serie A nel 2025.

- Due dei quattro gol di Keinan Davis in Serie A sono arrivati su sviluppo di palla inattiva, incluso gli ultimi due (corner e calcio di rigore).

- Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto le 150 presenze in tutte le competizioni con l'Inter