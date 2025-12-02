Logo SportMediaset

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

Il capitano dell'Inter al Gran Galà del calcio: "Lotta scudetto aperta a più squadre"

02 Dic 2025 - 09:12
02:21 

"Le critiche? Fanno parte del gioco, sempre cerco di migliorare, dare allegria alla gente dell'Inter, penso alla mia famiglia e fare il meglio per tutti loro. Come dico sempre ogni stagione che inizia cerchiamo sempre di arrivare fino in fondo, abbiamo portato trofei importanti che mancavano da tanto tempo. Sono davvero contento": lo dice l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez a margine del Gran Galà del Calcio Aic.

"Sono sempre concentrato su quello che devo fare sul campo, poi le partite si possono sviluppare in maniera diversa, ma l'importante è che l'Inter vinca, le due sconfitte con Milan e Atletico ci avevano fatto male. Nel secondo tempo col Pisa - analizza il capitano nerazzurro - abbiamo giocato meglio, dopo il gol abbiamo controllato diversamente la partita. Quest'anno siamo 4-5 squadre in pochi punti, penso che sarà così fino alla fine, ci sono squadre forti che si sono rinforzate bene, è un campionato più equilibrato".

Infine, sul rapporto con Chivu: "Parliamo tutti i giorni e ricevo più abbracci da lui che da mia moglie... È simile a Inzaghi nel voler proporre un bel gioco ma oggi pressiamo più forte e alti per recuperare subito la palla".

