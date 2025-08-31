Inter, Chivu: "Siamo un cantiere aperto, c'è da lavorare sodo"

Seconda giornata di Serie A amara per l'Inter di Cristian Chivu che a sorpresa cade a San Siro contro l'Udinese. Una sconfitta di misura che però fa male, soprattutto dopo la goleada all'esordio contro il Torino, che getta interrogativi sui nerazzurri. E il tecnico, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il ko con i friulani, ha evidenziato i problemi visti in campo: "La partita si era messa bene, ma non eravamo fluidi e facevamo fatica a costruire e creare superiorità. Alla prima situazione difficile c'è stato il rigore e abbiamo perso lucidità e motivazione. Si capiva che si faceva fatica e siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo meglio con più grinta e giocate, la lucidità poi l'abbiamo persa e le occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a trasformarle in gol".