Inter, Francesco Pio Esposito e i meme social: "Mi fanno ridere, in spogliatoio ci scherziamo"

Dietro gli scherzi, però, c'è la stima profonda del gruppo e del capitano. È stato proprio Lautaro Martinez a dare il via alle celebrazioni ufficiali nella chat di squadra: "Quando la notizia è iniziata a girare, Lautaro ha mandato sul nostro gruppo Whatsapp la foto di me col trofeo e da lì mi hanno scritto tutti". Esposito descrive Lautaro come un lavoratore instancabile e un leader vero: "La cosa che mi ha commosso e che mi porterò per sempre dentro è il messaggio che mi ha scritto quando è arrivata la prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gliene sarò sempre grato".