Calcio
inter
inter

Inter, Francesco Pio Esposito e i meme social: "Mi fanno ridere, in spogliatoio ci scherziamo"

Francesco Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy e svela: "I meme su di me mi fanno ridere"

di Stefano Fiore
02 Dic 2025 - 09:42

Francesco Pio Esposito ha parlato a Tuttosport dopo aver ricevuto il premio come Best Italian Golden Boy 2025. L'occasione è diventata anche l'occasione per svelare il clima goliardico che si respira nello spogliatoio dell'Inter quando si parla dei meme che sono nati sull'attaccante classe 2005, in un eterno scontro tra chi vede in lui il futuro dell'attacco azzurro e chi pensa che se ne stia parlando in maniera sin troppo entusiasta.

Il "tormento" di Bisseck e i meme generati dall'AI

 Se il premio certifica il talento, i social network certificano la popolarità ed Esposito ammette di divertirsi un mondo di fronte alla creatività del web. "I meme? Mi strappano una risata! L’altro giorno ho visto un post su Instagram fatto con l’Intelligenza Artificiale che mi ritraeva in mezzo a un murale gigante. Me ne mandano in continuazione e in spogliatoio ci scherziamo sempre su" le parole di Esposito.

Ma non sono solo i tifosi a stuzzicarlo. All'interno della Pinetina, in particolare è il difensore Yann Bisseck a non dargli tregua: "Soprattutto lui non la finisce mai di scherzare", ha confessato ridendo l'attaccante, che ormai per tutti è diventato ufficialmente il "Golden Boy".

Lautaro Martinez: dal messaggio WhatsApp all'assist a Pisa

 Dietro gli scherzi, però, c'è la stima profonda del gruppo e del capitano. È stato proprio Lautaro Martinez a dare il via alle celebrazioni ufficiali nella chat di squadra: "Quando la notizia è iniziata a girare, Lautaro ha mandato sul nostro gruppo Whatsapp la foto di me col trofeo e da lì mi hanno scritto tutti". Esposito descrive Lautaro come un lavoratore instancabile e un leader vero: "La cosa che mi ha commosso e che mi porterò per sempre dentro è il messaggio che mi ha scritto quando è arrivata la prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gliene sarò sempre grato".

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

inter
pio esposito
meme
social

