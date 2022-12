Inter: Onana pronto a giocare, Brozovic non preoccupa

INTER

Il portiere già in campo nel test dei nerazzurri contro il Betis, Marcelo disponibile per la finalina dei Mondiali

© Getty Images Con i Mondiali 2022 agli sgoccioli, in casa Inter è iniziato il lungo countdown verso la ripresa del campionato. E da Appiano e dal Qatar arrivano buone notizie per i nerazzurri. Dopo l'esclusione dalla spedizione mondiale e una breve vacanza, André Onana è rientrato in Italia con tanta voglia di lavorare e di riscattare la delusione in Qatar. Il portiere camerunese intende dimenticare al più presto la parentesi negativa in nazionale e riprendersi il suo posto tra i pali dell'Inter. Già a partire dalla prossima amichevole. Il numero 24 nerazzurro, infatti, potrebbe essere in campo nel test-match contro il Betis per lasciarsi subito alle spalle le polemiche dei mondiali e ripartire col sorriso.

Sorrisi che dopo aver riabbracciato Lukaku ad Appiano sono comparsi anche per le condizioni di Marcelo Brozovic. Sostituito da Bruno Petkovic nel corso della semifinale dei Mondiali contro l'Argentina, il mediano della Croazia sembra infatti non aver riportato gravi problemi fisici. "Marcelo ha sentito tirare un po' il muscolo e allora abbiamo deciso di non farlo giocare fino alla fine della partita, cercando di conservarlo per la finalina", ha spiegato il ct Zlatko Dalic rassicurando sia i tifosi croati in vista della gara di sabato contro la perdente tra Francia e Marocco, sia quelli nerazzurri in vista della ripresa della Serie A il 4 gennaio. Una buona notizia dopo le preoccupazioni successive al cambio del giocatore che avevano fatto subito scattare l'allarme.