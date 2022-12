Onana, l'esclusione dai Mondiali diventa un caso in Camerun

AUDIO PESANTI SUI SOCIAL

Una "gola profonda" all'interno dello spogliatoio avrebbe svelato alcuni retroscena sulla vicenda con tanto di coinvolgimento di Eto'o e successiva richiesta di chiarimenti al Ministro dello Sport

© Getty Images L'esclusione di André Onana dai Mondiali 2022 è diventato in caso in Camerun. Negli ultimi giorni sui social sono circolati infatti alcuni pesanti audio in cui una presunta "gola profonda" all'interno dello spogliatoio svelerebbe le reali motivazioni alla base dell'allontanamento del portiere dalla spedizione mondiale. Secondo quanto diffuso, Onana avrebbe contestato lo stato di forma di Nicolas Nkoulou al ct Rigobert Song e la conversazione sarebbe stata poi riferita in maniera non completamente veritiera dal portavoce della FeCaFoot Ernest Obama al presidente della Federazione Samuel Eto'o provocando l'esclusione del giocatore, accusato di aver criticao anche le scelte dell'allenatore.

Una ricostruzione su cui ancora non ci sono certezze, ma che in Camerun sta facendo molto discutere. Inferociti con Obama per aver riportato in maniera non corretta una discussione di campo a Eto'o, i giocatori avevano chiesto infatti l'allontanamento del portavoce al presidente della Federazione, ma l'ex attaccante dell'Inter ha preferito cacciare Onana dal Qatar. Un mix di voci, indiscrezioni e retroscena che avvolgono ancora nel mistero la situazione e su cui anche il parlamento camerunese vuole vederci chiaro. Secondo quanto riferisce Le Jour, i deputati avrebbero chiesto chiarimenti sull'esclusione di Onana al Ministro dello Sport, Narcisse Mouelle Kombi.

Nel frattempo sui social prosegue la caccia alla "gola profonda" dello spogliatoio. "Mi è stata attribuita la paternità di queste considerazioni avvilenti e indegne - ha spiegato Collins Fai, individuato da alcuni come il presunto autore degli audio incriminati -. Ma io declino ogni mia responsabilità per questi squallidi nastri audio che hanno lo scopo di inquinare l'atmosfera e disturbare la Nazionale che ora pensa ad altri obiettivi". "Mi riservo il diritto di adire le vie legali contro i veri autori e tutte le persone che si divertiranno a diffondere questi estratti e queste osservazioni con l'obiettivo di nuocere alla mia persona - ha aggiunto il difensore -. Rimango sempre attaccato ai valori morali del nostro Paese".