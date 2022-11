Camerun: Onana fuori rosa per motivi disciplinari dopo uno scontro col ct Song

mondiale finito

Tra il portiere dell'Inter e il commissario tecnico ci sarebbe stata un confronto accesso nella riunione pre-partita: per lui Mondiale finito

© Getty Images Il portiere del Camerun, André Onana, è stato "escluso" per motivi disciplinari dal gruppo squadra prima della partita di oggi contro la Serbia ai Mondiali 2022. Una fonte "federale" ha così annunciato il provvedimento a pochi minuti dall'inizio del match: "Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po' la vita", aggiungendo che il portiere dell'Inter sarebbe stato sostituito da Devis Epassy, che gioca ad Abha, in Arabia Saudita. Il 26enne è stato invitato a lasciare il ritiro, di fatto il suo Mondiale è già finito: lascerà il Qatar tra martedì e mercoledì.

La decisione sarebbe stata presa dal ct Rigobert Song per motivi disciplinari: secondo quando riportato da cfootmag.com, portale di informazione sportiva camerunese, Onana avrebbe contestato nella riunione prepartita le decisioni del commissario tecnico. In particolare - così viene riportato - quella di concedere fiducia in difesa all'ex difensore del Torino Nicolas Nkoulou. Alla base del diverbio, riportano altre fonti, anche divergenze sullo stile di gioco e sull'atteggiamento in campo del portiere, giudicato dal ct troppo spregiudicato.

