Inter, oggi test decisivo per Lautaro: si scalda Esposito, pronto a una nuova prima

Un anno fa la necessità avrebbe avuto la meglio sulla prudenza e il mal di schiena, oggi no. Oggi il dolore, per quanto lieve, che ha tenuto capitan Lautaro in panchina ad Amsterdam e lo ha costretto a un lavoro personalizzato anche ieri, non verrà 'sottovalutato' in nome del... bisogno: se oggi, nella rifinitura, l'argentino si sentirà al cento per cento, potrà allora riprendersi domani sera la titolarità e guidare l'attacco dell'Inter contro il Sassuolo al fianco di Thuram, altrimenti nessun rischio.