VERSO INTER-SASSUOLO

Inter, oggi test decisivo per Lautaro: si scalda Esposito, pronto a una nuova prima

Il capitano nerazzurro in dubbio per il Sassuolo: per Pio si avvicina il debutto da titolare in campionato a San Siro

20 Set 2025 - 09:37
© Getty Images

© Getty Images

Un anno fa la necessità avrebbe avuto la meglio sulla prudenza e il mal di schiena, oggi no. Oggi il dolore, per quanto lieve, che ha tenuto capitan Lautaro in panchina ad Amsterdam e lo ha costretto a un lavoro personalizzato anche ieri, non verrà 'sottovalutato' in nome del... bisogno: se oggi, nella rifinitura, l'argentino si sentirà al cento per cento, potrà allora riprendersi domani sera la titolarità e guidare l'attacco dell'Inter contro il Sassuolo al fianco di Thuram, altrimenti nessun rischio.

Alle spalle della Thu-La, ci sono infatti ora due ragazzi che godono della piena fiducia di Chivu e hanno dimostrato di essere pienamente all'altezza delle esigenze del tecnico nerazzurro: Pio Esposito e Bonny sono così pronti a dare il loro contributo, con il primo, in particolare, che dopo l'esordio in Champions contro l'Ajax potrebbe vivere un'altra prima volta, il debutto da titolare a San Siro in campionato.

Insomma, si capirà oggi. Ma sono anche altri i ballottaggi che potrebbero cambiare il volto dell'Inter. Innanzitutto l'avvicendamento tra i pali tra Sommer e Martinez, con il portiere spagnolo prossimo all'esordio stagionale. Sono alte pure le quotazioni di Bisseck, Sucic e Carlos Augusto che potrebbero sostituire Akanji, Mkhitaryan e Dimarco, così come De Vrij si candida nuovamente a guidare il terzetto difensivo. Ipotesi tutte al vaglio dell'allenamento odierno.

