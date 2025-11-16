Inter, la diffida di Calhanoglu fa felice Chivu in vista del derby. Col Milan ci sarà anche Dumfries

Un cartellino giallo che pesa sul futuro della Turchia e può invece far felice Chivu: Hakan Calhanoglu è diffidato e dovrebbe infatti saltare il prossimo match della sua nazionale contro la Spagna, ultima sfida del girone di qualificazione in programma martedì e ormai inutile ai fini della classifica. La Turchia, che ieri ha vinto contro la Bulgaria anche grazie all'ennesimo rigore realizzato dal regista interista, ha ormai la certezza di disputare i play-off in primavera: lo scontro diretto con gli spagnoli (primi nel girone con 15 punti, 3 in più dei turchi, con una differenza reti di +19) non può di fatto cambiare la situazione, cosa per cui il peso della diffida e il conseguente rischio di dover saltare in caso di ammonizione l'appuntamento primaverile, condizionerà le decisioni del ct Montella.