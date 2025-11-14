Inter, Marotta: "La scelta di Chivu? Qualcuno evocava Mourinho... Il mio culmine da dirigente l'ho raggiunto alla Juve"

"Era uno sport molto diverso da quello di oggi, in cui ci sono società quotate in borsa - ha proseguito nel ricordo -. All’epoca erano semplici associazioni sportive con a capo il mecenate, l’imprenditore locale. A Varese c'era Giovanni Borghi, della Ignis elettrodomestici, che per un debito di riconoscenza verso la collettività restituì qualcosa prendendosi a cuore lo sport cittadino. Era una polisportiva, che nel '68 vinse 5-1 con la Juve e che nel basket ha vinto tutto con Dino Meneghin. C'erano ciclisti di fama internazionale, il pugilato. A fine stagione si chiamava il CFO per fare un calcolo delle perdite, oggi il contesto è completamente diverso. Lo sport oggi senza sostenibilità non avrebbe senso di esistere, il modello del mecenatismo non esiste più. Poi le società sono diventate Srl, con concetti giuridici diversi. Codice penale, civile e di giustizia sportiva a cui rendere conto. Anche l’organigramma è cambiato, con parvenze di società "classiche" e non più sportive. Sono entrate competenze industriali, finanziarie. Prima l’obiettivo era il traguardo sportivo costasse quel che costasse, oggi la sostenibilità porta a rispettare prima gli equilibri finanziari. Il concetto di passione però resta. Anche quello relativo alla cultura del lavoro, che mi ha portato a imparare tutto quello che so. C’è però tanta ignoranza, alcuni direttori sportivi fanno confusione persino sul concetto di ammortamento... Io ho appreso molto da Sergio Marchionne, ad di Exor, anche se con la Juventus non c'entrava niente. Lui era fautore della politica del cambiamento. Il leader è coraggioso, perseverante, deve ascoltare".