Il mondo ai piedi di Pio Esposito, anche l'Equipe lo esalta: "La speranza del calcio italiano"

In Italia è dal gol al Mondiale per Club contro il River Plate che si parla di Pio, forse anche troppo. Ma ora, dopo i gol in Nazionale (3 in 5 partite) e quelli con l'Inter (sia in Champions League che in Serie A) anche all'estero si parla di lui. In particolare dalla Francia, dove all'Equipe non sono sfuggite le prestazioni, e il talento, del giovane attaccante. "Pio Esposito, attaccante dell'Inter di 20 anni, è la grande speranza del calcio italiano", l'attacco del pezzo del quotidiano francese dedicato al classe 2005. Il prestigioso giornale sportivo ripercorre la breve carriera dello stabiese riportando i complimenti di entrambi i tecnici per cui ha giocato in questa stagione, ovvero Cristian Chivu e Gennaro Gattuso. Nel pezzo dell'Equipe si fa anche riferimento alla pressione, eccessiva, messa sulle spalle di Esposito negli ultimi 5 mesi, in cui è stato costantemente sotto i riflettori.