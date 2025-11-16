Inter, Chivu al Bernabeu per Miami-Washington di Nfl

© Getty Images
Il tecnico nerazzurro a Madrid per la trasferta europea del campionato di football americanodi Daniele Pezzini
A una settimana dall'attesissimo derby di Milano, Cristian Chivu ha provato a staccare un po' la spina... Ma senza esagerare. Il tecnico dell'Inter, infatti, è stato al Santiago Bernabeu per seguire da vicino la sfida di Nfl tra Miami Dolphins e Washington Commanders, sbarcati in Spagna dopo i match già disputati in Inghilterra e Germania, nell'ambito del programma che intende espandere all'Europa la fan base della lega più popolare degli Stati Uniti. Insieme a lui anche la moglie Adelina, che ha documentato il pomeriggio a stelle e strisce con una serie di storie su Instagram.
Al grande evento hanno assistito tantissimi vip, tra cui numerose stelle di Real e Atletico come Griezmann, Asensio, Koke, Zidane, Ruediger e naturalmente il padrone di casa Florentino Perez.
Chivu è notoriamente un grande fan del football americano: "Non guardo Juve-Milan, perché ho la serata libera e c'è la Nfl in tv", aveva dichiarato recentemente. Non solo come fonte di svago, ma anche di ispirazione per il suo calcio estremamente verticale e aggressivo. Un pomeriggio a concentrarsi sugli schemi di coach Quinn e coach McDaniel, per poi tornare a pensare a quelli di Max Allegri...