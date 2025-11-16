Inter, Chivu al Bernabeu per Miami-Washington di Nfl

Chivu è notoriamente un grande fan del football americano: "Non guardo Juve-Milan, perché ho la serata libera e c'è la Nfl in tv", aveva dichiarato recentemente. Non solo come fonte di svago, ma anche di ispirazione per il suo calcio estremamente verticale e aggressivo. Un pomeriggio a concentrarsi sugli schemi di coach Quinn e coach McDaniel, per poi tornare a pensare a quelli di Max Allegri...