Inter: Mkhitaryan torna in gruppo ed è recuperato, Correa a parte. Esami per Frattesi

Soprattutto il recupero di Mkhitaryan fa felice Inzaghi, che ritrova il suo pupillo, l'uomo a cui non rinuncia mai a cuor leggero. Ancor di più con l'assenza certa di Calhanoglu e la probabile Frattesi, con la coppia Zielinski-Asllani che non convince appieno. Ieri contro il Bologna, il senso della posizione e le incursioni dell'armeno sono mancati come il pane, mentre i due compagni arrancavano in mezzo al campo e non riuscivano mai ad arrivare sulle seconde palle, soprattutto dopo il pareggio degli emiliani. Contro i ragazzi di D'Aversa probabile uno spezzone per poi tornare titolare in Champions contro lo Sparta Praga.