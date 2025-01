Inter-Bologna, l'analisi: dalla Supercoppa al Bologna, nei secondi tempi c'è solo sofferenza

In parole povere, l’Inter è stanca. È stato detto mille volte che ha a disposizione una rosa completa ed è vero, ma capitano momenti come questo in cui né i titolarissimi né le prime alternative rendono secondo le aspettative. Sono momenti in cui, ad esempio, farebbe molto comodo qualche magistrale cambio di gioco di Calhanoglu che invece è (ancora) fermo ai box, servirebbe qualche attaccante in grado di segnare qualche gol e invece in area avversaria non ci sono tracce di Arnautovic o Taremi, servirebbe la gestione del pallone quando si fa in vantaggio ma Mkhitaryan non c’è e Zielinski non è la stessa cosa, servirebbero centimetri in difesa per far rifiatare Bastoni ma Acerbi è fermo da tempo. A Riad è arrivata la doppietta di Dumfries, a Venezia l’incursione di Darmian, con il Bologna queste risorse non sono state sufficienti.