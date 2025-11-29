Inter, Marotta: "Vogliamo vincere e toglierci ancora tante soddisfazioni"

“Vogliamo vincere e toglierci ancora tante soddisfazioni". Parola del presidente dell'Inter Beppe Marotta a Genova a margine della cerimonia del premio "Un Cuore da Leone - Gian Luigi Corti”. "Il mio percorso dal punto di vista professionale, è chiaro, volge al termine. Vorrei finire bene nel calcio e poi ho un sogno nel cassetto. Lo sport mi ha dato tanto e vorrei restituire qualcosa. Con la mia esperienza, con le competenze acquisite, magari aiutando i più giovani. E ancora: "È un onore che per un ragazzino che si è avvicinato al calcio a 6 anni essere oggi presidente dell'Inter - ha ricordato Marotta - Ricordo quando trattavo col magazziniere del Varese per vedere gli allenamenti... Sono diventato presidente dell'Inter perché mi sentivo pronto per farlo, grazie alla conoscenza, la professionalità, a un team che ho scelto negli ultimi anni e sono andato a centellinarlo, come faccio sempre, perché credo che la fortuna di un leader sia quella di avere uno staff e un team di collaboratori validi".