Bodo a valanga sullo Sporting: Inter, crescono i rimpianti Champions?

E allora, forse, i rimpianti nerazzurri sono meno di quello che si possa immaginare. Anche perché, oltre a riconoscere il valore del Bodo, la disfatta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco ha ricordato a tutti quanta applicazione e quanta fatica servano per competere con questi colossi europei. L'Inter l'anno scorso ha dovuto ricorre a una sorta di miracolo per superare i turni contro Bayern e, soprattutto, Barcellona, lasciando tutto, e forse anche qualcosa in più, in campo tutto. Uno sforzo pagato a caro prezzo sia in campionato, dove le fatiche europee hanno fatto sfilare il titolo tra le dita per un solo punto, che poi nell'atto finale della Champions, dove i nerazzurri sono arrivati scarichi nelle gambe ed esauriti nella testa.