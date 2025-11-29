Inter, a Pisa con la ThuLa per tornare a vincere. Chance per Luis Henrique, assente Bonny

Chivu dopo la trasferta di Madrid ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo. Piotr Zielinski, autore del gol del pareggio a Madrid contro l'Atletico e poi sostituito per un problema fisico, si è allenato regolarmente con la squadra e quindi potrebbe essere scelto come mezz'ala di sinistra nella mediana in cui troveranno posto sicuramente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il polacco è in ballottaggio serrato con Petar Sucic, che spinge per una maglia da titolare. Nell'ultimo allenamento si è rivisto in gruppo anche Henrikh Mkhitaryan. L'armeno era ai box dalla trasferta di Napoli e il suo recupero aggiunge un altro asso nel mazzo di Chivu: l'ex Roma è un elemento fondamentale per dare equilibrio al centrocampo nerazzurro.