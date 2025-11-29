Inter, a Pisa con la ThuLa per tornare a vincere. Chance per Luis Henrique, assente Bonny

Dumfries e Bonny indisponibili per la trasferta contro i toscani: Chivu chiede a Thuram e Lautaro i gol per uscire dalla crisidi Redazione
Dopo due passi falsi l'Inter vuole tornare a vincere. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo le sconfitte arrivate contro Milan e Atletico di Madrid: due ko che, per come sono arrivati, potrebbero aver lasciato scorie nel gruppo di Chivu. L'Inter infatti non ha demeritato nel derby e nemmeno al Wanda Metropolitano ma il bilancio da questi due incontri è di zero punti. Un trend che i nerazzurri vogliono invertire subito, già a partire dalla trasferta di domenica a Pisa.
Una partita scomoda, come già dimostrato dalle grandi che hanno dovuto vedersela con i nerazzurri toscani: soltanto Roma e Napoli, con gran fatica, sono riusciti ad avere la meglio su Gilardino e i suoi, mentre Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina si sono dovuti accontentare di un punto. Per questo la partita non andrà assolutamente sottovalutata: un errore in cui il gruppo ormai storico interista ha dimostrato di incappare in più di un'occasione. I famosi cali di tensione che spesso arrivano in partite di questo genere, contro le "piccole", o dopo aver trovato il vantaggio. I nerazzurri dovranno dimostrare di aver voltato pagina anche sotto questo punto di vista.
Chivu dopo la trasferta di Madrid ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo. Piotr Zielinski, autore del gol del pareggio a Madrid contro l'Atletico e poi sostituito per un problema fisico, si è allenato regolarmente con la squadra e quindi potrebbe essere scelto come mezz'ala di sinistra nella mediana in cui troveranno posto sicuramente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il polacco è in ballottaggio serrato con Petar Sucic, che spinge per una maglia da titolare. Nell'ultimo allenamento si è rivisto in gruppo anche Henrikh Mkhitaryan. L'armeno era ai box dalla trasferta di Napoli e il suo recupero aggiunge un altro asso nel mazzo di Chivu: l'ex Roma è un elemento fondamentale per dare equilibrio al centrocampo nerazzurro.
Ai box rimangono solamente Denzel Dumfries e Ange-Yoan Bonny, esclusione dell'ultima ora a causa dell'influenza. Nel frattempo, il recupero dell'olandese procede comunque bene, tanto che lo staff medico di Appiano conta di metterlo a disposizione per il match contro il Como o, al più tardi, per il big match di Champions a San Siro contro il Liverpool. Al suo posto questa volta dovrebbe toccare a Luis Henrique: dopo che Chivu per due volte gli aveva preferito il connazionale Carlos Augusto, adattandolo a destra, contro il Pisa potrebbe essere la volta buona per rivedere l'ex Marsiglia, uno dei grandi punti interrogativi del mercato di questa estate dell'Inter. Per il resto non sono previste sorprese: Acerbi dovrebbe tornare al centro della difesa con Akanji e Bastoni ai suoi fianchi. Davanti spazio alla ThuLa: Chivu ha bisogno dei gol di Thuram e Lautaro per tornare a volare.