Calcio
VERSO PISA-INTER

Inter, a Pisa con la ThuLa per tornare a vincere. Chance per Luis Henrique, assente Bonny

Dumfries e Bonny indisponibili per la trasferta contro i toscani: Chivu chiede a Thuram e Lautaro i gol per uscire dalla crisi

di Redazione
29 Nov 2025 - 17:54

Dopo due passi falsi l'Inter vuole tornare a vincere. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo le sconfitte arrivate contro Milan e Atletico di Madrid: due ko che, per come sono arrivati, potrebbero aver lasciato scorie nel gruppo di Chivu. L'Inter infatti non ha demeritato nel derby e nemmeno al Wanda Metropolitano ma il bilancio da questi due incontri è di zero punti. Un trend che i nerazzurri vogliono invertire subito, già a partire dalla trasferta di domenica a Pisa. 

VIETATO DISTRARSI

Una partita scomoda, come già dimostrato dalle grandi che hanno dovuto vedersela con i nerazzurri toscani: soltanto Roma e Napoli, con gran fatica, sono riusciti ad avere la meglio su Gilardino e i suoi, mentre Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina si sono dovuti accontentare di un punto. Per questo la partita non andrà assolutamente sottovalutata: un errore in cui il gruppo ormai storico interista ha dimostrato di incappare in più di un'occasione. I famosi cali di tensione che spesso arrivano in partite di questo genere, contro le "piccole", o dopo aver trovato il vantaggio. I nerazzurri dovranno dimostrare di aver voltato pagina anche sotto questo punto di vista.

Inter, buone notizie per Chivu: Mkhitaryan in gruppo. Migliora anche Dumfries

LE SCELTE

Chivu dopo la trasferta di Madrid ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo. Piotr Zielinski, autore del gol del pareggio a Madrid contro l'Atletico e poi sostituito per un problema fisico, si è allenato regolarmente con la squadra e quindi potrebbe essere scelto come mezz'ala di sinistra nella mediana in cui troveranno posto sicuramente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Il polacco è in ballottaggio serrato con Petar Sucic, che spinge per una maglia da titolare. Nell'ultimo allenamento si è rivisto in gruppo anche Henrikh Mkhitaryan. L'armeno era ai box dalla trasferta di Napoli e il suo recupero aggiunge un altro asso nel mazzo di Chivu: l'ex Roma è un elemento fondamentale per dare equilibrio al centrocampo nerazzurro.

Il ranking Uefa torna a sorridere all'Italia: la quinta squadra in Champions non è più un miraggio

Ai box rimangono solamente Denzel Dumfries e Ange-Yoan Bonny, esclusione dell'ultima ora a causa dell'influenza. Nel frattempo, il recupero dell'olandese procede comunque bene, tanto che lo staff medico di Appiano conta di metterlo a disposizione per il match contro il Como o, al più tardi, per il big match di Champions a San Siro contro il Liverpool. Al suo posto questa volta dovrebbe toccare a Luis Henrique: dopo che Chivu per due volte gli aveva preferito il connazionale Carlos Augusto, adattandolo a destra, contro il Pisa potrebbe essere la volta buona per rivedere l'ex Marsiglia, uno dei grandi punti interrogativi del mercato di questa estate dell'Inter. Per il resto non sono previste sorprese: Acerbi dovrebbe tornare al centro della difesa con Akanji e Bastoni ai suoi fianchi. Davanti spazio alla ThuLa: Chivu ha bisogno dei gol di Thuram e Lautaro per tornare a volare. 

Mondiale per club 2029: l'Inter è prima nel ranking europeo, indietro le altre italiane

