Inter, Bastoni candidato alla Rosa Camuna lombarda dopo il caso simulazione contro la Juventus

Il premio Rosa Camuna, istituito dalla Regione Lombardia nel 1996, rappresenta il massimo riconoscimento per l'eccellenza e l'impegno civile sul territorio. Sebbene inizialmente fosse riservato a cinque donne distintesi per il contributo alla condizione femminile e alle pari opportunità, nel 2014 il regolamento è stato ampliato per includere un pubblico più vasto. Attualmente, l'onorificenza viene conferita ogni anno a un massimo di cinque tra persone fisiche, imprese e associazioni che, attraverso la propria operosità e creatività, hanno favorito lo sviluppo economico, sociale, culturale o sportivo della regione, garantendo una rappresentanza equa di tutti i territori lombardi.