Inter, Bastoni candidato alla Rosa Camuna lombarda dopo il caso simulazione contro la Juventus

Il presidente del Consiglio regionale candida Alessandro Bastoni alla Rosa Camuna: "Un esempio di responsabilità dopo l'errore con la Juve"

13 Mar 2026 - 12:08
Fischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu, poi espulso, nella gara con la Juventus, Alessandro Bastoni ha saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità". Per questo motivo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha candidato il calciatore dell'Inter e della Nazionale alla 'Rosa Camuna', la massima onorificenza della Lombardia per l'atteggiamento "non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi".

La candidatura del presidente Romani è stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell'Inter Club di Palazzo Pirelli. Per entrambi, episodi come quello avvenuto in Inter-Juventus lo scorso 14 febbraio, "si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".

Cos'è il premio Rosa Camuna?

 Il premio Rosa Camuna, istituito dalla Regione Lombardia nel 1996, rappresenta il massimo riconoscimento per l'eccellenza e l'impegno civile sul territorio. Sebbene inizialmente fosse riservato a cinque donne distintesi per il contributo alla condizione femminile e alle pari opportunità, nel 2014 il regolamento è stato ampliato per includere un pubblico più vasto. Attualmente, l'onorificenza viene conferita ogni anno a un massimo di cinque tra persone fisiche, imprese e associazioni che, attraverso la propria operosità e creatività, hanno favorito lo sviluppo economico, sociale, culturale o sportivo della regione, garantendo una rappresentanza equa di tutti i territori lombardi.

bastoni
kalulu
simulazione
inter
juventus

