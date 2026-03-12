Inter: Bastoni resta in dubbio, Thuram torna e Dumfries verso una maglia da titolare
Il difensore ancora a parte: il tecnico nerazzurro deciderà tra venerdì e sabato. Il francese rientra e l'olandese va verso una maglia da titolare
Marcus Thuram torna al suo posto nell'attacco dell'Inter dopo la febbre che gli ha fatto saltare il derby. Per il secondo giorno consecutivo il francese si è allenato in gruppo e dunque partirà titolare nella sfida di sabato alle 15 contro l'Atalanta a San Siro. A far coppia con lui sarà Pio Esposito, con Bonny che torna in panchina. Lavoro ancora a parte per Bastoni, che contro il Milan ha rimediato una forte contusione alla tibia nell'azione del fallo commesso su Rabiot: Chivu scioglierà il dubbio sulla sua presenza tra venerdì e sabato. Non dovesse farcela pronto Carlos Augusto sul centro-sinistra a completare il reparto arretrato con Bisseck e Akanji.
Dumfries è completamente recuperato e Chivu dovrebbe lanciarlo dall'inizio sulla 'sua' fascia destra dopo lo spezzone di gara contro il Milan e la manciata di minuti nel finale del ritorno dei playoff di Champions a San Siro contro il Bodo-Glimt. Le condizioni di Calhanoglu sono in miglioramento ma è difficilissimo vederlo in campo già sabato: le chiavi in cabina di regia saranno ancora affidate a Zielinski, con il turco che dovrebbe tornare nella trasferta di Firenze di domenica 22. Quando si rivedrà anche capitan Lautaro Martinez.