VERSO INTER-ATALANTA

Inter: Bastoni resta in dubbio, Thuram torna e Dumfries verso una maglia da titolare

Il difensore ancora a parte: il tecnico nerazzurro deciderà tra venerdì e sabato. Il francese rientra e l'olandese va verso una maglia da titolare

12 Mar 2026 - 14:57
Marcus Thuram torna al suo posto nell'attacco dell'Inter dopo la febbre che gli ha fatto saltare il derby. Per il secondo giorno consecutivo il francese si è allenato in gruppo e dunque partirà titolare nella sfida di sabato alle 15 contro l'Atalanta a San Siro. A far coppia con lui sarà Pio Esposito, con Bonny che torna in panchina. Lavoro ancora a parte per Bastoni, che contro il Milan ha rimediato una forte contusione alla tibia nell'azione del fallo commesso su Rabiot: Chivu scioglierà il dubbio sulla sua presenza tra venerdì e sabato. Non dovesse farcela pronto Carlos Augusto sul centro-sinistra a completare il reparto arretrato con Bisseck e Akanji.

Dumfries è completamente recuperato e Chivu dovrebbe lanciarlo dall'inizio sulla 'sua' fascia destra dopo lo spezzone di gara contro il Milan e la manciata di minuti nel finale del ritorno dei playoff di Champions a San Siro contro il Bodo-Glimt. Le condizioni di Calhanoglu sono in miglioramento ma è difficilissimo vederlo in campo già sabato: le chiavi in cabina di regia saranno ancora affidate a Zielinski, con il turco che dovrebbe tornare nella trasferta di Firenze di domenica 22. Quando si rivedrà anche capitan Lautaro Martinez.

