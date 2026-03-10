serie a

Derby di multe e squalifiche: 35mila euro al Milan, Rabiot fermato. Sanzione anche per l'Inter

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Inter: maxi multa ai rossoneri per il caso laser e ritardi, squalifica per Rabiot (salta la Lazio) e sanzione per Baccin (Inter)

10 Mar 2026 - 14:26
Il derby di Milano si porta in eredità multe e squalifiche, va peggio al Milan ma anche l'Inter è rientrata nel dispositivo del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda il club rossonero, complessivamente 30.000 euro di sanzione: 22.000 euro per essere rientrati in ritardo di due minuti nella ripresa (e così viene sfondata quota 100.000 euro di multe per questa casistica stagionale) e altri 8.000 per insulti nei confronti di due calciatori nerazzurri e, inoltre, per avere, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore avversario. Ce n'è anche per il preparatore atletico Simone Folletti, squalificato per una giornata e sanzionato di 5.000 euro, per espressioni irriguardose verso Doveri dopo una decisione contestata

Per la capolista, invece, 10.000 euro di multa "indiretti" poiché rivolti a Dario Baccin, vice-direttore sportivo, per avere criticato ripetutamente, in modo irrispettoso e con fare arrogante, una decisione arbitrale a fine partita.

Ovviamente confermata anche la squalifica di Adrien Rabiot che salterà Lazio-Milan: diffidato, era stato ammonito ed è stato dunque fermato per una giornata.

