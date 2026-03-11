Inter: Dumfries torna padrone della sua fascia, Thuram recuperato. Consulto decisivo per Bastoni

Il momento è quello giusto: sabato pomeriggio a San Siro contro l'Atalanta Denzel Dumfries tornerà padrone della fascia destra a distanza di 125 giorni dall'ultima volta, da quel 9 novembre nella sfida contro la Lazio dove si è fatto male alla caviglia. Un infortunio e la conseguente operazione che gli hanno fatto saltare 23 partite in stagione tra fine novembre e metà febbraio. All'Inter la sua spinta e i suoi cross da quella parte di campo sono mancati come l'aria: chiedetelo anche a Dimarco, che sul lato opposto è stato chiamato agli straordinari e ha collezionato finora numeri pazzeschi, con 7 gol e 15 assist. Qualche minuto nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, una mezzora nel finale del derby, un martedì di lavoro ad Appiano nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, e ora l'esterno olandese è pronto per partire titolare nella sfida contro i bergamaschi, dove l'Inter è chiamata a una pronta reazione dopo lo stop contro il Milan che ha riaperto la corsa scudetto.