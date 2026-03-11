Inter: Dumfries torna padrone della sua fascia, Thuram recuperato. Consulto decisivo per Bastoni
L'olandese pronto a tornare titolare contro l'Atalanta dopo infortunio e operazione alla caviglia, l'azzurro alle prese con una forte contusione. Il francese è tornato in gruppo
Il momento è quello giusto: sabato pomeriggio a San Siro contro l'Atalanta Denzel Dumfries tornerà padrone della fascia destra a distanza di 125 giorni dall'ultima volta, da quel 9 novembre nella sfida contro la Lazio dove si è fatto male alla caviglia. Un infortunio e la conseguente operazione che gli hanno fatto saltare 23 partite in stagione tra fine novembre e metà febbraio. All'Inter la sua spinta e i suoi cross da quella parte di campo sono mancati come l'aria: chiedetelo anche a Dimarco, che sul lato opposto è stato chiamato agli straordinari e ha collezionato finora numeri pazzeschi, con 7 gol e 15 assist. Qualche minuto nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, una mezzora nel finale del derby, un martedì di lavoro ad Appiano nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, e ora l'esterno olandese è pronto per partire titolare nella sfida contro i bergamaschi, dove l'Inter è chiamata a una pronta reazione dopo lo stop contro il Milan che ha riaperto la corsa scudetto.
Contro la Dea Chivu recupera anche Marcus Thuram, costretto a saltare il derby causa febbre, che tornerà a far coppia con Pio Esposito per rompere un digiuno di gol che dura da due partite - derby appunto e andata delle semifinali di Coppa Italia a Como. Alla ripresa della preparazione, il francese è tornato a lavorare in gruppo. Da valutare le condizioni di Bastoni, che contro il Milan ha rimediato una forte contusione alla tibia nell'azione del fallo commesso su Rabiot. Martedì il difensore avvertiva meno dolore, in giornata è previsto il consulto decisivo per capire quando potrà rientrare in gruppo ed eventualmente recuperare per il match contro la squadra dove è cresciuto. Intanto il 26enne si è allenato a parte alla Pinetina.
Il giocatore è pronto a stringere i denti ma Chivu non vuole correre rischi: da qui in avanti ogni partita è fondamentale per conservare il vantaggio in classifica sul Milan. Non dovesse farcela, sul centro-sinistra spazio a Carlos Augusto. Tutto rimandato per Calhanoglu e Lautaro Martinez, che potrebbero tornare nella trasferta di Firenze.