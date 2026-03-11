INTER

Inter: Dumfries torna padrone della sua fascia, Thuram recuperato. Consulto decisivo per Bastoni

L'olandese pronto a tornare titolare contro l'Atalanta dopo infortunio e operazione alla caviglia, l'azzurro alle prese con una forte contusione. Il francese è tornato in gruppo

11 Mar 2026 - 13:52
videovideo

Il momento è quello giusto: sabato pomeriggio a San Siro contro l'Atalanta Denzel Dumfries tornerà padrone della fascia destra a distanza di 125 giorni dall'ultima volta, da quel 9 novembre nella sfida contro la Lazio dove si è fatto male alla caviglia. Un infortunio e la conseguente operazione che gli hanno fatto saltare 23 partite in stagione tra fine novembre e metà febbraio. All'Inter la sua spinta e i suoi cross da quella parte di campo sono mancati come l'aria: chiedetelo anche a Dimarco, che sul lato opposto è stato chiamato agli straordinari e ha collezionato finora numeri pazzeschi, con 7 gol e 15 assist. Qualche minuto nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, una mezzora nel finale del derby, un martedì di lavoro ad Appiano nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, e ora l'esterno olandese è pronto per partire titolare nella sfida contro i bergamaschi, dove l'Inter è chiamata a una pronta reazione dopo lo stop contro il Milan che ha riaperto la corsa scudetto.

Contro la Dea Chivu recupera anche Marcus Thuram, costretto a saltare il derby causa febbre, che tornerà a far coppia con Pio Esposito per rompere un digiuno di gol che dura da due partite - derby appunto e andata delle semifinali di Coppa Italia a Como. Alla ripresa della preparazione, il francese è tornato a lavorare in gruppo. Da valutare le condizioni di Bastoni, che contro il Milan ha rimediato una forte contusione alla tibia nell'azione del fallo commesso su Rabiot. Martedì il difensore avvertiva meno dolore, in giornata è previsto il consulto decisivo per capire quando potrà rientrare in gruppo ed eventualmente recuperare per il match contro la squadra dove è cresciuto. Intanto il 26enne si è allenato a parte alla Pinetina.

Il giocatore è pronto a stringere i denti ma Chivu non vuole correre rischi: da qui in avanti ogni partita è fondamentale per conservare il vantaggio in classifica sul Milan. Non dovesse farcela, sul centro-sinistra spazio a Carlos Augusto. Tutto rimandato per Calhanoglu e Lautaro Martinez, che potrebbero tornare nella trasferta di Firenze.

Leggi anche
Chivu ad Appiano Gentile

Nessun dramma, nessun alibi: cosa ha detto Chivu alla squadra per risollevarla

inter
dumfries
bastoni

Ultimi video

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

I più visti di Inter

Milan-Inter: spettacolo in campo e sugli spalti FOTO

Ricci, ecco perché Doveri non ha concesso rigore all'Inter. L'Aia promuove la decisione

Pioggia di multe e squalifiche dopo il derby: il Giudice Sportivo punisce Milan e Inter

L’Aia promuove Doveri: quello di Ricci non era rigore. Ecco i 3 motivi

Barella non c'è più, Frattesi fantasma: la crisi degli azzurri dell'Inter è un problema anche per la Nazionale

Allegri e Chivu

E se Inter e Milan arrivano a pari punti? Lo scenario di cui nessuno parla

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:25
L'Iran ha deciso di disertare i prossimi Mondiali: "Non ci sono le condizioni per colpa della guerra"
12:46
Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo
12:42
Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani
12:41
Serie A, gli arbitri della 29esima giornata: Guida per Lazio-Milan, tutte le designazioni
12:22
Fiorentina, Vanoli: "Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona"