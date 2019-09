Inter, dalla discussione al derby vinto: la settimana di Brozovic e Lukaku

CASO CHIUSO

Il ritmo serrato di una stagione campionato/coppe può svoltare in un senso (o nell'altro) le sorti di una squadra, è l'eterna seconda possibilità che ti dà il calcio: chiedere a Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku per credere. Nell'intervallo dello Slavia Praga i due hanno discusso animatamente, nel derby hanno segnato i gol decisivi per l'Inter. Insomma, hanno risposto sul campo, proprio come piace ad Antonio Conte. Conte: "Lukaku-Brozovic? Troppe chiacchiere"

Non a caso, dopo il 2-0 al Milan, il tecnico nerazzurro ha detto: "Sono tutti ragazzi eccezionali, anzi dico spesso che devono essere più smaliziati (si riferisce a tutta la rosa, ndr). Se accade qualcosa ben venga, sono cose che capitano in uno spogliatoio, anche a me era capitato da giocatore e poi uscivamo a cena a mangiarci una pizza". Conte ha ammonito l'ambiente, chiedendo più impermeabilità sulle fughe di notizie, ma intanto si gode due gol che chiudono il caso, se caso è mai stato, anche mediaticamente.

Niente screzi, anzi anche un abbraccio dopo i gol: la discussione potrebbe anche essere stata costruttiva. Così Brozovic diventa il secondo croato a segnare in un derby con la maglia interista dopo Perisic mentre Lukaku per la quarta stagione di fila ha segnato tre (o più) gol nelle prime quattro presenze stagionali.