Inter, contro il Venezia tocca a Matteo Cocchi? Chi è il mancino del 2007 che studia Dimarco

Cocchi è da anni uno dei fiori all'occhiello delle under nerazzurre. Terzino sinistro, mancino, il classe 2007 cresce nelle squadre giovanili del Bologna, poi nel 2021 l'Inter lo acquista per 50mila euro circa. Un investimento che fin da subito ha dato i suoi frutti: Cocchi, dalla Primavera fino all'Under23, è sempre stato tra i migliori prospetti nerazzurri. Quest'estate i vertici di Viale della Liberazione avevano pensato per lui un percorso alla "Pio Esposito": un prestito con i grandi per farsi le ossa e poi ritornare alla base per essere protagonista in prima squadra. Il suo agente, Enzo Raiola, ne aveva parlato così: "Sono arrivate tante richieste per Cocchi: dall'estero, Olanda in particolare, ma anche dalla Serie A. Stiamo decidendo con la società cosa sia meglio per il suo futuro".