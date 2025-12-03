Seydou Doumbia fallisce il test alla macchina della verità: avrebbe cinque anni in più dell'età dichiarata

Seydou Doumbia torna protagonista suo malgrado in Russia e lo fa a causa di un curioso episodio. L'ex attaccante della Roma è stato sottoposto alla macchina della verità fallendo di fatto il test, in particolare riguardante l'età. A fronte delle domande poste dal tester, Doumbia avrebbe risposto di non avere più di quarant'anni, un'affermazione che sarebbe ritenuta falsa. All'ex giocatore africano avrebbero chiesto se avesse 43 anni e anche in questo caso la risposta negativa non avrebbe trovato conferma da parte del macchinario, dimostrando come Doumbia avrebbe circa cinque anni in più rispetto a quella ufficialmente dichiarata.