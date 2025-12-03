Logo SportMediaset

Calcio

Morto Arcadio Venturi, capitano della Roma negli anni Cinquanta

03 Dic 2025 - 13:15
© FIGC

© FIGC

È morto a Vignola (Modena), la sua città, Arcadio Venturi, capitano della Roma negli anni Cinquanta con qualche presenza in Nazionale, fra cui quelle per la partecipazione alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Aveva 96 anni. Dopo nove stagioni con la maglia giallorossa, Venturi ha giocato anche nell'Inter e nel Brescia, prima di intraprendere una lunga carriera come allenatore di squadre giovanili, prima con l'Inter (dove è stato lo scopritore, fra gli altri, di Beppe Bergomi che lo ha sempre ricordato con affetto) poi con la Juventus. Con l'Inter, per alcuni campionati, fra cui quello dello scudetto dei record del 1988-89, anche il secondo di Giovanni Trapattoni. "Arcadio - dice la sindaca Emilia Muratori - è stato la personificazione del sogno di tanti ragazzini. Ma è rimasto sempre attaccato alle sue radici vignolesi, dove ha sempre vissuto la sua famiglia". 

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Inter-Venezia: mercoledì 3 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Inter-Venezia: mercoledì 3 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

