Morto Arcadio Venturi, capitano della Roma negli anni Cinquanta

È morto a Vignola (Modena), la sua città, Arcadio Venturi, capitano della Roma negli anni Cinquanta con qualche presenza in Nazionale, fra cui quelle per la partecipazione alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Aveva 96 anni. Dopo nove stagioni con la maglia giallorossa, Venturi ha giocato anche nell'Inter e nel Brescia, prima di intraprendere una lunga carriera come allenatore di squadre giovanili, prima con l'Inter (dove è stato lo scopritore, fra gli altri, di Beppe Bergomi che lo ha sempre ricordato con affetto) poi con la Juventus. Con l'Inter, per alcuni campionati, fra cui quello dello scudetto dei record del 1988-89, anche il secondo di Giovanni Trapattoni. "Arcadio - dice la sindaca Emilia Muratori - è stato la personificazione del sogno di tanti ragazzini. Ma è rimasto sempre attaccato alle sue radici vignolesi, dove ha sempre vissuto la sua famiglia".